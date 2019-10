Exclusief voor abonnees Sp.a en N-VA strijden samen tegen duistere farmadeals 29 oktober 2019

N-VA en sp.a dienen samen een wetsvoorstel in om meer transparantie te krijgen over de geheime contracten tussen de overheid en farmabedrijven. Een meerderheid is in de maak om inzage te krijgen in de zogenaamde 'artikel 81-contracten' die de overheid met die bedrijven sluit. Het artikel garandeert een strikte geheimhouding wanneer er prijsafspraken voor geneesmiddelen worden gesloten. "Wij zijn niet tegen die geheime afspraken en we beseffen dat enige discretie nodig is, maar we moeten er op een of andere manier toch toezicht op kunnen hebben", zegt Kamerlid Kathleen Depoorter (N-VA). In het wetsvoorstel van N-VA en sp.a zal het Rekenhof in bepaalde gevallen en op vraag van het parlement de artikel 81-contracten kunnen inzien.

