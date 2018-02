Sp.a Brussel zal alleen opkomen 26 februari 2018

De ledenvergadering van sp.a Brussel heeft beslist om alleen op te komen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. In 2012 kwam sp.a samen met de PS op en haalde twee verkozenen, Brussels minister Pascal Smet en Ans Persoons, die schepen werd. Bij het uitbreken van het Samusocial-schandaal - waar een aantal bestuurders, gelinkt aan de stad of het OCMW, buitensporige zitpenningen bleken te ontvangen - nam de sp.a een harde houding in, die door de coalitiepartners niet in dank werd aanvaard. Bij de onderhandelingen na het ontslag van burgemeester Mayeur raakte Ans Persoons geïsoleerd. Volgens haar wilde men Mayeur nog een schepenzitje gunnen. Ze werd naar eigen zeggen gedwongen uit het schepencollege te stappen. "Er is nog niets beslist over de naam of lijsttrekker waarmee we naar de verkiezingen trekken", aldus Persoons. (DBS)

