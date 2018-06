Sowieso de snelste supporter 12 juni 2018

Komend WK zien we ze allicht weer op de spiegels van héél wat auto's: de spiegelhoezen in Duivelsthema. Voor Nico Vanderhaeghen uit Zwalm mocht het net iets meer zijn. Hij beplakte zijn witte Lamborghini Gallardo - een wagen van zo'n 300.000 euro - met stickers van het WK. "Uiteraard is het de bedoeling om met deze auto op te vallen", glundert hij. "Zelfs op de snelweg zien we iedereen foto's nemen. En als we ergens geparkeerd staan, wordt de ene na de andere selfie genomen." (TVR)

HLN