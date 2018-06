Southgate valt op vrije dag schouder uit de kom 21 juni 2018

Grootste nieuws op de rustdag bij de Engelsen. Bondscoach Gareth Southgate blesseerde zich tijdens het joggen aan de schouder. Hij struikelde en kwam ongelukkig neer. Samen met de teamdokter ging hij met een ambulance naar het ziekenhuis voor verder onderzoek: ze duwden de schouder weer in de kom. Zijn arm rust nu in een steunverband. "Beter ik dan één van mijn spelers. Ik ben een beetje ontgoocheld, want ik wou mijn record op de 10 km verbreken." Ook de spelers genoten van een dagje vrijaf. Tijd voor familie voor sommigen, tijd om cultuur op te snuiven voor anderen. Enkelen trokken naar de Hermitage in Sint-Petersburg, op 50 minuten van hun basiskamp in Repino. Ook andere spelers mochten, samen met een veiligheidsteam, aan sightseeing doen als ze dat wilden, maar die lieten zich in de grote stad niet spotten. Becky, mevrouw Jamie Vardy, bracht de nacht en dag door in de ForRestMix in Repino, het spelershotel. Dele (verrekking) wordt vandaag nog niet terug op training verwacht. (KTH)

HLN