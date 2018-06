Southgate na uitlekken ploeg: "Benadeeld door onze media" 23 juni 2018

Het WK van Engeland is echt begonnen. Drama over een gelekt team. Bondscoach Southgate kon het maar matig appreciëren dat een foto van een papiertje met zijn basiself werd afgedrukt. "Het is een nadeel voor ons", zegt hij. "Onze media moeten beslissen of ze het team willen helpen of niet." Rashford neemt de plaats van Sterling in. (KTH)

