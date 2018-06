Southgate heeft basisploeg rond 04 juni 2018

Goede eerste helft tegen een zwak Nigeria, mindere tweede. Engeland zwaaide Wembley zaterdag uit met 2-1-winst tegen het Afrikaanse land, lang geen dominante kracht meer. De opgeviste Gary Cahill scoorde met een krachtige nekslag op een corner van Trippier - een wapen van de Engelsen. Harry Kane verdubbelde met de hulp van de doelman de score. Op de keuze tussen Dier of Henderson als controleur na is Southgate er al zo goed als uit over zijn basisploeg op het WK: een 3-5-2 met Sterling en Kane voorin. Jordan Pickford (Everton) is eerste keus in doel.

