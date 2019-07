Exclusief voor abonnees Soundtrack voor katerkopjes 01 juli 2019

"A perfect time for a bottle of wine", klinkt het in 'Cigar'. Klinkt logisch, want de muziek van Tamino-Amir Moharam Fouad (22), de Belgisch-Egyptisch-Libanese bard, leent zich niet meteen tot dansfeestjes. Maar op de laatste dag is een rustpuntje wel welkom, en dat besefte Tamino ook. "Merci om hier allemaal te staan, ik hoop dat jullie nog een beetje leven", zei hij. 'The Independent' noemt hem de opvolger van Jeff Buckley en daar kunnen we ons in vinden. Als wij op zondag in de zetel liggen na een nacht doorzakken, zouden we ook het liefst verzuipen in zijn muziek. En die fles wijn.

