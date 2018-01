Soulwax speelt met The Weeknd en Beyoncé op festival 00u00 0

Coachella, het bekende muziekfestival in Californië, heeft gisteren zijn affiche bekendgemaakt. Beyoncé - die vorig jaar verstek gaf door haar zwangerschap - zal er spelen, net als The Weeknd en Eminem. Maar ook onze eigenste Soulwax, van de broertjes Dewaele (foto's), prijkt op de affiche. De ticketverkoop start vandaag op www.coachella.com. Hou je kredietkaart klaar, want de goedkoopste tickets kosten ruim 400 euro voor drie dagen. Coachella wordt twee weekends georganiseerd: eerst van 13 tot 15 april en dan van 20 tot 22 april, telkens met dezelfde line-up. (ARo)

