Sotheby's veilt Russische maanstenen 24 november 2018

00u00 0

Het Britse veilinghuis Sotheby's pakt eind deze maand uit met een lot dat het hart van ruimtevaartadepten een slag zal doen overslaan. Het omvat onder meer een volledig ruimtepak van de Gemini-missies, helm inbegrepen, dat voor zo'n 130.000 euro van eigenaar moet wisselen. Topstukken van de veiling zijn echter drie kleine maansteentjes die in 1970 door een onbemand Russisch ruimtetuig mee naar de Aarde werden genomen. Ze zijn al eens eerder geveild in 1993. "Het was toen de eerste keer dat we een stukje buitenaardse materie verkochten", aldus de verantwoordelijke bij Sotheby's. "Tot de dag van vandaag is het ook de enige legale verkoop van een maansteen gebleven."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Sotheby's

Aarde