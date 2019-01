SORRY! 04 januari 2019

Vorige week riepen we Eden Hazard uit tot beste Belgische Schutter van 2018. Alleen zagen we toen de vijf bekerdoelpunten van Renaud Emond over het hoofd. Zo komt de spits van Standard aan 24 goals in het vorige kalenderjaar - drie stuks meer dan Hazard. Straf. En dus onze welgemeende excuses.