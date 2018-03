Sorry 06 maart 2018

In onze maandagkrant stonden de wedstrijden van de laatste speeldag in 1A foutief gespreid over vrijdag, zaterdag en zondag. Voor alle duidelijkheid: alle wedstrijden worden zondag om 14.30 uur gespeeld.

