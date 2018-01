SORRY! 00u00 0

Er sloop een fout in onze berichtgeving over het vrouwenbasketbal in de maandagkrant. De monsterzege (134-34) van leider Castors Braine kwam er niet tegen Kangoeroes, maar wel tegen de buren van Willebroek. Kangoeroes won zondag haar partij tegen Pepinster. Waarvoor onze excuses.