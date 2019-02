Sorry! 25 februari 2019

In tegenstelling tot wat u zaterdag in deze krant kon lezen, gaat voormalig olympisch kampioene hoogspringen Tia Hellebaut dan toch geen voetbalschool runnen voor Beerschot-Wilrijk. Hoewel die piste volgens onze informatie in de afgelopen maanden wel eens ter sprake kwam, is een concrete uitwerking blijkbaar nog niet voor morgen. Wel is het zo dat DCA - de bouwfirma die sponsor en hoofdaandeelhouder is op het Kiel - de Tia Hellebaut Academy materieel en financieel gaat ondersteunen. De Academy begeleidt talentvolle atleten via stages en sportkampen. (KDC)