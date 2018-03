Sorry, vriend Salah, maar Hazard stemt voor King Kev 05 maart 2018

Liverpool-aanvaller Mo Salah (25) is samen met Kevin De Bruyne de grote favoriet voor de 'PFA Player of the Year'-trofee, de meest prestigieuze individuele prijs in het Engels voetbal. Eden Hazard heeft al beslist. Hij verkiest een landgenoot boven een vriend. "Kevin is de beste", zegt Hazard op Sky Sports. "Kevin heeft alles. Hij verdedigt, hij trapt geweldige voorzetten, heeft een pak assists achter zijn naam en hij is beslissend in de topmatchen. Een slimme speler op en naast het veld. Barstend van zelfvertrouwen, omdat hij in het beste team in de Premier League speelt. Als hij op het veld staat met topspelers, is hij een van de besten ter wereld. Er kan altijd iets magisch gebeuren. Ik had ook voor Salah kunnen kiezen. Een goeie vriend, maar voor mij is hij meer een aanvaller dan een speler. Als je begrijpt wat ik bedoel."

