Sorry, Massi: Messi mag naam gebruiken als merk 27 april 2018

Lionel Messi mag zijn achternaam dan toch gebruiken als merknaam voor sportartikelen en -kleding. Dat heeft het Europees Hof van Justitie beslist. Het Spaanse sportmerk Massi had dat proberen te beletten, omdat de gelijkenis tussen beide namen te groot zou zijn. Aanvankelijk met succes: in 2011 verbood het Europees Bureau voor Intellectuele Eigendom Lionel Messi om zijn naam als merk te gebruiken. Maar de Argentijnse topvoetballer stapte naar het Europees Hof en kreeg gelijk. Er is geen risico op verwarring, oordeelt het Hof, omdat Messi zo bekend is. Massi kan wel nog in beroep gaan.

