Sörloth en Butez in beeld bij AA Gent 29 december 2018

AA Gent denkt aan Alexander Sörloth (23), een Noorse spits, die in 2017 onder Jess Thorup 10 goals in 19 matchen maakte voor FC Midtjylland. Crystal Palace betaalde 9 miljoen voor hem, maar zou Sörloth eventueel op huurbasis naar AA Gent willen laten gaan. Sörloth (1m95, 95 kg) speelde al 17 keer voor de Noorse nationale ploeg. In de zoektocht naar een nieuwe doelman volgt Gent ook het spoor van Jean Butez (23). De doelman van Moeskroen werd intensief gescout. Kaminski zou nog steeds te duur uitvallen. Kortrijk moet de helft van de transfersom afstaan aan Anderlecht, waardoor de club een hoge prijs vraagt. (RN/KTH)