Sophie Wilmès is eerste vrouwelijke premier (voor eventjes)

De 44-jarige MR-politica volgt haar partijgenoot Charles Michel op als premier van de minderheidsregering in lopende zaken. Wilmès is zich bewust van de beperkingen van haar functie: "Het is zeker niet de bedoeling om dit lang te laten duren. Ik pleit ervoor om snel een volwaardige regering te vormen."

