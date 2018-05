Sony Xperia XZ2 en XZ2 Compact GOEDGEKEURD DOOR tweakers 19 mei 2018

Sony's Xperia XZ2 is een snelle en complete smartphone, hoewel hij een dubbele camera ontbeert. Die camera had wat ons betreft beter gemoeten in deze prijsklasse. Met de nieuwste Snapdragon-chip en goede overige specificaties, een bijzondere accuduur en andere features, zoals draadloos laden, is het echter lang geen slechte keuze. De Compact-versie van de XZ2 is een van de weinige kleine toestellen op de markt met high-end specificaties. Met de nieuwste Snapdragon-chip en goede overige specificaties, een bijzondere accuduur en andere luxe features is hij niet zo compleet als zijn grote broer XZ2, maar wel potent voor zijn omvang. Over de camera zijn we minder positief, maar voor zijn prijsklasse zou je het hem kunnen vergeven.

