Sony verrast met eigen elektrische, zelfrijdende auto 08 januari 2020

00u00 0

Verrassing van formaat tijdens de Amerikaanse technologiebeurs CES: Sony pakte er uit met een elektrische, zelfrijdende wagen. De 'Sony Vision-S' zit propvol slimme snufjes, waarmee de Japanse elektronicagigant vooral wil laten zien wat hij in zijn mars heeft. De auto kan autonoom rijden, en beschikt daarvoor over 33 sensoren die zowel in als op het voertuig zijn bevestigd. De sensoren aan de buitenkant houden de omgeving rond de auto in de gaten. Die aan de binnenkant weten welke personen of objecten zich in de auto bevinden en hoe ze zich bewegen. Zo kun je bijvoorbeeld het ingebouwde entertainmentsysteem bedienen met gebaren in de lucht, verklaart Sony. Het koetswerk doet sommige auto-experts wat aan een Porsche denken. Toch is het onwaarschijnlijk dat de Sony Vision-S binnenkort ook daadwerkelijk van de band rolt. "Dit prototype belichaamt onze bijdrage aan de toekomst van mobiliteit", zei CEO Kenichiro Yoshida.

