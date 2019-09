Exclusief voor abonnees Sony pakt uit met noise canceling-oortjes 14 september 2019

Het elektronicamerk Sony is de afgelopen jaren erg goed bezig met zijn audioproducten. Dat elan zet het nog voort met de WF-1000XM3: een set draadloze oortelefoons die, via Bluetooth aangesloten op de smartphone, loepzuivere audio in je oren blazen. Met diepe, maar niet overheersende bassen, en een prima balans tussen hoge en lage tonen. Bovendien zijn ze 'noise canceling': een speciaal daarvoor ingebouwde chip wist geluiden uit de omgeving van de luisteraar uit, zodat die alleen maar zijn muziek hoort.

