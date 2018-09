Songwriter Arsenal sterft in ongeval Brusselse Ring 04 september 2018

Een 50-jarige Bruggeling is gisterochtend even na 4 uur om het leven gekomen bij een zwaar ongeval op de Brusselse buitenring. Mario Dos Santos reed met zijn vrachtwagen achteraan in op een file. De klap was enorm. Het voertuig vloog in brand en de chauffeur bleef in de vlammen. Naast trucker was de man ook singer-songwriter. Zo werkte hij ooit samen met de bekende band Arsenal. Het resultaat was de monsterhit 'Saudade'. "We bewaren enkel goede herinneringen aan Mario", klinkt het bij de groep. De hit is al dertien jaar oud, maar wordt door de vaste bandleden en fans nog steeds als één van hun beste nummers beschouwd. "Mario stond mee aan de basis van het succes van Arsenal. Het was enorm fijn om met hem samen te werken", zegt manager Filip Van Moerkercke. De omstandigheden van het ongeval worden onderzocht. De rijbaan was zeven uur afgesloten door de crash. (MMM)

