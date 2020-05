Exclusief voor abonnees Songfestivalserie al over een maand op Netflix 18 mei 2020

Nog een lichtpuntje voor diehardfans van het Songfestival. Vanaf 26 juni is de eerste fictieserie over het liedjesconcours te bekijken op Netflix. Het idee voor 'Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga' kwam van de Amerikaanse komiek - en hoofdrolspeler - Will Ferrell, die getrouwd is met een Zweedse. "Op een avond vroeg haar neef: 'Zullen we het Songfestival kijken?' en ik zei oké. Ik heb vervolgens drie uur lang met open mond gekeken. Ik kon niet geloven wat ik zag. Ik dacht altijd al dat iemand er eens een film over moest maken, maar niemand deed het."

