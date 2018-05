Songfestival-watcher Wim De Vilder "Superfan... tot het grote onrecht van Barbara Dex" 12 mei 2018

Wim De Vilder is vanavond samen met Danira Boukhriss en Kris Wauters te gast bij Lieven Van Gils in Van Gils & Het Songfestival', dat de liedjeswedstrijd op Eén voorafgaat. Hij wás een superfan... tot die ene ontgoocheling. "Toen ik jong was, zat ik elk jaar op post. Terwijl ik op tv keek, stond ook de radio op, zodat ik alle liedjes met mijn cassetterecorder kon opnemen." In 1993 stopte De Vilder daarmee. "Barbara Dex nam dat jaar deel met het prachtige 'Iemand als jij'. Ze werd allerlaatste, met amper drie punten. Dat vond ik zó oneerlijk dat het festival mij geen bal meer interesseerde. Nadien heb ik bijna twee decennia niet meer gekeken. De laatste jaren volg ik het weer, maar niet meer zo fanatiek als vroeger. Wie dit jaar gaat winnen? Ik vind Frankrijk en Oostenrijk wel goed." (HL)

