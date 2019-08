Exclusief voor abonnees Songfestival 2020 in Rotterdam 31 augustus 2019

De fans van het Eurovisiesongfestival hoeven volgend jaar geen duur vliegticket te boeken naar Tel Aviv of Bakoe, want de editie van 2020 zal plaatsvinden in de Rotterdamse concertzaal Ahoy. Aanvankelijk kwam ook nog het MECC in Maastricht in aanmerking, maar gisteren maakte de organisatie haar definitieve keuze voor Rotterdam bekend. Ahoy - dat plaats biedt aan zo'n 16.000 toeschouwers - was in 2007 al de evenementenhal van het Junior Eurovisiesongfestival. Duncan Laurence (25) zorgde er in mei voor dat de hoogmis van het Europese lied na 45 jaar nog eens naar Nederland trekt. Hij won in Israël met het nummer 'Arcade'. De 65ste editie van het Songfestival vindt plaats op 12, 14 en 16 mei.