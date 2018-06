Son op weg naar leger? 27 juni 2018

Tottenham-speler Son Heung-min kan zich maar best bewijzen vanavond. De Zuid-Koreaan moet zich op het WK in de kijker spelen om aan zijn legerdienst te kunnen ontsnappen. Alle Zuid-Koreanen moeten voor hun 28ste het leger in. Son wordt volgende maand 26. Alleen bij bijzondere sportieve prestaties maakt de Zuid-Koreaanse regering een uitzondering. Als Son in de Premier League wil blijven spelen, moet hij zich vanavond onderscheiden. Bij de Koreanen moet kapitein Ki geblesseerd afhaken voor de derde groepswedstrijd. (SJH)

