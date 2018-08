Soms lukt de perfecte trouwfoto vanzelf 23 augustus 2018

Originele trouwfoto's nemen is niet simpel, maar soms komt het toeval een handje helpen. In dit geval: een giraf die tijdens een shoot in Zuid-Afrika zichzelf had uitgenodigd om voor de lens te komen staan. "We stonden in een wildpark toen we plots zijn kop boven de boomtoppen zagen verschijnen", zegt fotografe Stephanie Norman. "De vriendelijke reus stond ons aan te staren en ging zelfs ruiken aan de boeketten van de bruidsmeisjes. Toen hij ook nog eens bij de bruid en bruidegom ging staan en hen een knuffel kwam geven, was het plaatje helemaal compleet." (FT)