Exclusief voor abonnees Soms is het toffer in de koffer 22 mei 2019

De ene sluipt weg langs een achterdeur als hij de pers wil ontwijken, de andere verbergt zich achter een stapel dossiers. Maar als Bart De Wever geen zin heeft om zijn 'whereabouts' te onthullen, duikt de N-VA-voorzitter gewoon in de koffer van een wagen - ook al is dat verboden volgens de wegcode. Dat bekende hij aan VRT-reporter Phara de Aguirre. "Hier zijn al mensen in de koffer naar buiten gereden terwijl jullie voor de deur stonden. Ik was er één van." Waarna partijsecretaris Louis Ide een filmpje deelde van een opgekrulde voorzitter in de koffer van een Tesla, tevergeefs roepend: "Enfin, jongens, geen foto's!"

