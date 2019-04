Exclusief voor abonnees Soms is gsm in cel ook handig 12 april 2019

Een gsm in de cel van twee Roemeense ramkrakers heeft het gerecht naar een derde verdachte geleid. Het duo werd vorige zomer opgepakt nadat ze bij luxekledingzaak Philipp Plein in Knokke de vitrine ingooiden en voor 64.000 euro merkkledij jatten. Na een achtervolging kreeg hun BMW een klapband in het Oost-Vlaamse Sint-Laureins. Twee daders konden worden opgepakt, hun kompaan vluchtte. Het afluisteren van de gsm van één van de verdachten in de gevangenis leidde alvast naar de chauffeur die de voortvluchtige oppikte. Die is vandaag nog steeds spoorloos. Zijn gevatte kompanen riskeren 3 jaar cel. De chauffeur hangt 2 jaar boven het hoofd. (SDVO)