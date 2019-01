Soms is de beste vriend van een hond... tóch de postbode 11 januari 2019

Het was een blij weerzien gisteren, tussen postbode Serge Nsinga en Australische herder Fanny. Woensdagnamiddag redde de Gentse facteur namelijk de hond uit de brandende woning van zijn baasjes, de familie Bernard in Mariakerke. "Ik was bijna klaar met mijn ronde toen ik de rook opmerkte", vertelt Nsinga. "Omdat er niemand thuis was, sloeg ik met een bloempot het keukenraam kapot, zodat de hond kon ontsnappen. Ondertussen hadden de buren de brandweer kunnen verwittigen. Ik ben geen held, ik deed gewoon mijn burgerplicht."

