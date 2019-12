Exclusief voor abonnees Sommige vrouwen ruiken zonder bulbus olfactorius 07 december 2019

We kunnen ruiken dankzij de bulbus olfactorius, dachten wetenschappers tot dusver: een structuur aan de voorkant van de hersenen die geurprikkels verwerkt. De waarheid blijkt echter een stuk genuanceerder. Eén op de tienduizend mensen heeft namelijk geen bulbus olfactorius, ontdekten wetenschappers van het Israëlische Weizmann Instituut toevallig bij een onderzoek naar het verband tussen reukvermogen en seksuele aantrekking. En vreemd is dat 0,6 procent van de vrouwen die de hersencellen ontbreken die nodig zijn om te ruiken, dat toch vrij goed kunnen. Een cijfer dat opliep tot 4% als de vrouwen in kwestie... linkshandig waren. "We waren helemaal van onze melk", aldus professor Noam Sobel. Bij mannen bleek het verschijnsel in het geheel niet voor te komen.

