Sommige oma's en opa's mogen weer op kleinkinderen passen

Grootouders kunnen in bepaalde gevallen weer op hun kleinkinderen passen, zo kondigde Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke gisteren aan op Twitter. "Goed nieuws voor heel wat families en ook extra ondersteuning voor veel gezinnen", tweette Beke. Al blijft het opvangen van kleinkinderen aan bepaalde voorwaarden verbonden. Zo moeten de kleinkinderen en grootouders deel uitmaken van de zelfgekozen sociale bubbel, dus van de vier extra personen die sinds een week aan een bubbel mogen worden toegevoegd. Daarnaast is het belangrijk dat de grootouders in kwestie niet tot een risicogroep behoren. Ze mogen niet ouder zijn dan 65 jaar en geen gezondheidsproblemen hebben. Onvermijdelijk wordt de afstandsregel van 1,5 meter moeilijk, bevestigt virologe Erika Vlieghe, die de expertengroep leidt rond de exitstrategie. "Dit blijkt het goede moment om dit te doen", aldus Vlieghe, die onder meer wijst op de dalende trends en de beperkte ziektelast voor -65-jarigen. Of dit betekent dat kinderen ook weer bij de grootouders kunnen blijven slapen? "Dat is niet mijn beslissing", benadrukt Vlieghe. "We hebben er nooit een chronometer bijgezet, gezond verstand is belangrijk in deze gezondheidscrisis. We hebben in elk geval geen avondklok ingevoerd voor grootouders." Volgens Yves Stevens, de woordvoerder van het Crisiscentrum, is het niet de bedoeling dat de kleinkinderen bij hun grootouders overnachten.

