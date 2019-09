Exclusief voor abonnees Sommelier van The Jane is de allerbeste van het land 16 september 2019

Als België vertegenwoordigd moet worden op internationale wijnwedstrijden, zal Gianluca Di Taranto (30, foto) van het Antwerpse tweesterrenrestaurant The Jane onze eer mogen verdedigen. Hij is immers verkozen tot beste sommelier van België, nadat hij vorig jaar al eens derde eindigde. Deze keer gaat hij Dries Corneille van De Jonkman en Stéphane Dardenne van L'Air du Temps voor. Di Taranto zette zijn eerste stappen als sommelier in het restaurant van zijn ouders. Hij liep ook stage in het Italiaanse l'Osteria Francescana, vorig jaar verkozen tot Beste Restaurant ter Wereld. (FT)

