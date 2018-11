Somers wil onderzoek naar rol NMBS bij deportaties 29 november 2018

Mechels burgemeester Bart Somers wil dat de NMBS "een grondig en objectief historisch onderzoek doet naar haar betrokkenheid bij de deportaties van meer dan 25.000 joden en Roma naar de nazikampen". Dat zegt hij in 'Joods Actueel'. Zijn oproep komt er nadat bekend raakte dat de Nederlandse Spoorwegen individuele schadevergoedingen willen gaan betalen aan overlevenden en nabestaanden van de Holocaust. Een commissie krijgt de opdracht te kijken hoe de NS op morele gronden kan overgaan tot individuele vergoedingen. Bij de Belgische spoorwegen hebben ze een gelijkaardige vraag voor het uitbetalen van schadevergoedingen nog niet gekregen. Het is bovendien een vraag die aan de samenleving in haar geheel gesteld moet worden, klinkt het bij de NMBS.

