Somers en Dewinter clashen 14 november 2019

00u00 0

Het heeft gekletterd in het Vlaams Parlement over de brandstichting in het toekomstig asielcentrum van Bilzen. Parlementslid Filip Dewinter (VB) zei dat hij zich niet van de indruk kon ontdoen dat de brandstichting sommigen wel heel goed uitkomt. "Niet in het minst minister Somers, die er misbruik van maakte om ieder democratisch, vreedzaam protest tegen asielcentra monddood te maken." Maar Bart Somers (Open Vld), als minister van Samen-leven bevoegd voor inburgering, beet terug. "Ons samenlevingsmodel wordt bedreigd door mensen zoals u, die hun hele politieke leven niets anders hebben gedaan dan haat gezaaid, angst vergroot en mensen tegen elkaar opgezet. Als u zich afvraagt waarom wij niet met uw partij willen samenwerken, heeft u net zelf het antwoord gegeven." Waarna hij Dewinters partij vergeleek met de nazi's. "Laat ons afstand nemen van dat clubje daar, dat zich gedraagt zoals een bepaalde fractie in de Reichstag, wanneer er over zulke problemen werd gesproken."

Tijdens een werkbezoek in Bilzen heeft Somers verklaard dat er een verbindingsofficier komt om het gemeentebestuur en de buurtbewoners beter in te lichten. (ARA)

