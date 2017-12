Somberste december sinds 1934 00u00 0

Records zijn er net niet gebroken, maar de voorbije decembermaand was het toch huilen met de pet op. We moeten volgens VTM-weerman David Dehenauw al teruggaan tot 1934 om een maand met nog minder zonneschijn te vinden. En het regende erg vaak en veel. Dehenauw: "Met 10 uur en 13 minuten zon - tot en met de 28ste - doet de voorbije december het nauwelijks beter dan de 9 uur en 30 minuten in 1934. Normaal hebben we recht op 45 uur zonneschijn. De pluviometers tapten tot en met donderdag 107 liter per vierkante meter af en er waren 23 regendagen. We blijven in elk geval een eind onder het record van 173 liter in 2012." Tot en met oktober was 2017 een relatief droog jaar. Maar de natte november (106 liter per vierkante meter) en december maken er volgens Dehenauw een normaal jaar van. (PhT)

