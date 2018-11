Somber maar zacht 29 november 2018

Een grijze start vandaag, met in de voormiddag lichte regen. In de loop van de namiddag wordt het droog en tussendoor kan de zon soms door de wolken breken. Het is erg zacht voor de tijd van het jaar, bij maxima van 12 tot 13 graden in Vlaanderen. Ondertussen waait er wel een vrij krachtige zuidenwind, met rukwinden tot 50 à 60 kilometer per uur. Vanavond blijft het overal droog en aanvankelijk komen er enkele kleine gaten in de bewolking. Later trekt de hemel opnieuw dicht en ten zuiden van Samber en Maas valt er neerslag. In Vlaanderen blijft het echter nog een tijdje droog. Het koelt amper af, bij minima van 8 à 9 graden. De zuidwestenwind luwt.

