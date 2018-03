Somber en nat HET WEER 22 maart 2018

Vandaag krijgen we de zon amper te zien. Er zijn perioden van lichte regen of motregen. Bij momenten is de regen wat intenser, maar er zijn af en toe ook drogere perioden. Geheel droog wordt het echter pas tegen de avond - eerst aan zee. Het kwik blijft steken rond 7 graden en er staat een matige wind uit het westen. In de Ardennen kan er in de ochtend sneeuw vallen, maar die gaat later over in regen.

