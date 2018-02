Solvay-topman is bijna Engie-voorzitter 13 februari 2018

Het staat zo goed als vast dat Jean-Pierre Clamadieu, de huidige topman van Solvay, voorzitter van de raad van bestuur van energiegroep Engie wordt. De Franse staat, die een belang van 24,1% aanhoudt in het moederbedrijf van Electrabel, staat positief tegenover Clamadieu. "Mijnheer Clamadieu heeft deze ochtend een ontmoeting gehad met minister Bruno Le Maire", luidt het bij het Franse ministerie van Economie en Financiën. "De staat zal voor Clamadieu stemmen, maar het is aan de raad van bestuur om te beslissen." Clamadieu neemt de plaats in van Gérard Mestrallet, die in mei plaats moet ruimen. Of de benoeming gevolgen zal hebben voor zijn functie als CEO bij Solvay, is nog niet duidelijk.

