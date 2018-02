Solvay-topman genoemd als nieuwe voorzitter Engie 03 februari 2018

00u00 0

Gérard Mestrallet (68) gaat dit jaar met pensioen. Mestrallet was jarenlang het uithangbord van de Franse energiegroep Engie, waartoe ook Electrabel behoort. In België is de Fransman geen onbekende. Als topman van het Franse Suez slorpte hij haast alle kroonjuwelen van de Generale Maatschappij op (Tractebel, Electrabel, Generale) in de jaren 80. Later kwam hij geregeld met de Belgische regering in conflict toen die Engie (het vroegere Suez) een nucleaire taks oplegde. Sinds mei 2016 is hij voorzitter en heeft zijn vertrouwelinge Isabelle Kocher de functie van CEO opgenomen. Maar in mei van dit jaar moet Mestrallet, dik tegen zijn zin, opstappen. Kocher had gehoopt zijn stoel in te nemen. Maar de Franse staat, die nog altijd een serieuze vinger in de pap te brokken heeft, heeft daar een stokje voor gestoken. Volgens 'BFM Business' circuleren vier namen om Mestrallet op te volgen. De voornaamste kandidaat is Jean-Pierre Clamadieu, de huidige CEO van Solvay.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN