Solvay presenteert verrassend goede kwartaalcijfers Sven Watthy

07 mei 2020

05u00 0 De Krant Op alle niveaus waren de kwartaalcijfers van chemiereus Solvay beter dan voorspeld door de analisten. Dat alleen was al genoeg om het aandeel 3,5% hoger te tillen boven het coronadieptepunt. Tegelijk pompen de fabrieken handgel, gezichtsschermen en onderdelen voor beademingstoestellen de wereld in en gebeuren er leveringen voor onderzoek naar een vaccin.

"De activiteiten van Solvay worden overal ter wereld beschouwd als essentieel", stelde CEO Ilham Kadri vast terwijl de wereldeconomie stilaan uit zijn winterslaap komt. "De meeste fabrieken, van China, Italië en België tot in de VS, konden blijven draaien."

Het bedrijf haalde in de eerste drie maanden van dit jaar ongeveer evenveel winst uit een lagere omzet (-4%), door genadeloos op de kosten te letten. Die cijfers kwamen duidelijk boven de analistenverwachtingen uit, die dan ook aangenaam verrast reageerden.

Ook de beurskoers reageerde positief: op een zwakke beursdag - gemiddeld ging er ongeveer 1% van de aandelenmarkten - blonk Solvay uit met een stijging van 3,5%.

Toch laat Solvay duidelijk verstaan dat het huidige kwartaal geen lachtertje wordt, en is de onduidelijkheid nog steeds te groot om opnieuw eigen voorspellingen over de cijfers te geven. Solvay levert gespecialiseerde materialen aan vliegtuigbouwers, en chemicaliën aan de olieindustrie.

Nu het daar zo slecht gaat, voelt ook de Belgische multinational de gevolgen. "Al hangt een kwart van onze luchtvaartbusiness van militaire klanten af. Die zijn ook essentieel en dat loopt zeer goed", aldus Kadri.

Gezichtsschermen

Maar ook voor plastieken gezichtsschermen - geen mondkapjes - wordt naar Solvay gebeld. "Uitgerekend vliegtuigmaker Boeing kwam naar ons voor herbruikbare, microben afstotende schermen van onze polymerenafdeling." Daarnaast zijn de membranen die Solvay al maakte voor nierdialyse ook bruikbaar voor beademingstoestellen van coronapatiënten.

Solvay is ook wereldleider op het vlak van waterperoxide, een hoofdingrediënt van handgel. Daarvan maakte het wereldwijd 700.000 liter in het eerste kwartaal. In het hoofdkwartier, net boven Brussel, wordt nu ook handgel gemaakt. "Door de hoge vraag, en omdat we fysiek dicht bij de eindgebruikers zitten, zijn we begonnen met het hier zelf te doen."

Bijdrage aan vaccin?

Zelfs een uiteindelijk vaccin zou dankzij Solvay een vleugje Belgisch kunnen zijn. Het bedrijf levert stoffen en materiaal voor de laboratoriatests die overal ter wereld op volle toeren draaien. Zoiets doet beleggers waarschijnlijk de oren spitsen, maar de CEO benadrukt dat ze niet meer dan een leverancier zijn voor de farmasector. "We zouden in de formule kunnen zitten, maar we zijn er niet de eigenaar van. We geven wel voorrang aan zo'n onderzoek."