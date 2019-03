Exclusief voor abonnees Solvay moet meebetalen voor sanering in New Jersey 26 maart 2019

00u00 0

Vijf chemiebedrijven, waaronder het Belgische Solvay, moeten van het milieudepartement van New Jersey (VS) betalen voor de sanering van PFAS (poly- en perfluor-alkyl stoffen) in het milieu.

Je hebt 24% van dit artikel gelezen

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen