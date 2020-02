Exclusief voor abonnees Solskjaer vanavond met A-ploeg tegen Chelsea 17 februari 2020

00u00 0

Zijn beste ploeg stuurt Ole-Gunnar Solskjaer vanavond het veld op, bij Chelsea. Zolang de vierde plaats, goed voor een Champions League-ticket, in het verschiet ligt, krijgt de Premier League voorrang op de Europa League. Wees er maar zeker van dat hij op Jan Breydel roteert. United keerde zaterdag terug van zijn oefenkamp in Spanje - hun laatste match dateert al van 15 dagen geleden. McTominay, Pogba en Rashford zijn nog niet inzetbaar. Odion Ighalo is dat wel. De noodspits, overgekomen uit China, trainde de voorbije twee weken op zijn eentje. Een quarantaine die met hem afgesproken was, gezien de dreiging van het coronavirus. Hij zit meteen in de kern. (KTH)