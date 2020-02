Exclusief voor abonnees Solskjær: "We zullen roteren" 20 februari 2020

Een bomvolle perszaal in Jan Breydel gisteravond voor Ole Gunnar Solskjær. De coach van Man United gaf toe dat hij vanavond een handvol spelers aan de kant laat. "We zullen wel moeten roteren met al de matchen die eraan komen. Mijn spelers gaan er goed mee om. Ze zijn jong en fris en klaar voor deze wedstrijd." De in Duffel geboren Andreas Pereira speelt voor het eerst een wedstrijd als prof in zijn geboorteland. "Ik kan niet wachten tot de match begint. Wij moeten gefocust en nederig zijn." (TTV)