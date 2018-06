Solo of in duo 09 juni 2018

00u00 0

In 1905 begon Thomas Fentimans haast toevallig gemberbier te brouwen en verkopen. En dit nadat hij geld had uitgeleend, nooit werd terugbetaald, maar in onderpand wél het recept voor gemberbier had gekregen. En zie: zonder die 'slechte kennis' zou Fentimans vandaag nooit bekendheid hebben genoten als de ideale 'mixer' in je glas gin, rum of whisky. Met de nieuwe 'Fentimans Ginger Beer & Muddled Lime' heb je niet eens sterke drank nodig. Door toevoeging van geplette limoen laat dit gemberbier zich ook 'solo' drinken. Maar past het nog altijd evengoed met wodka of spicy rum. 2,75 euro (50 cl) exclusief bij Delhaize. (StV)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN