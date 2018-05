Solliciteren zoals in 'The Voice' 25 mei 2018

'The Voice', maar dan voor sollicitanten: daar mochten dertig jongeren zich gisteren in Antwerpen aan wagen tijdens Pitch4Work, een initiatief van het stadsbestuur en enkele uitzendkantoren. De deelnemers moesten zich via een 'blind audition' in één minuut voorstellen, om minstens één van de zeven uitzendkantoren hun stoel te laten omdraaien. Net als bij 'The Voice' betekent een draaiende stoel nog geen vetbetaald contract. "Maar ik heb toch al een afspraak voor een job op de luchthaven", zegt de 21-jarige Gihan Oubrain opgelucht na haar 'auditie'. Zoals de meeste kandidaten, heeft Gihan geen diploma. "Voor zulke jongeren is de drempel om een interimkantoor binnen te stappen te hoog. Hier verlagen we die drempel", zegt carrièreconsulent Wout Op De Beeck van SBS Skillbuilders. Als niemand zijn of haar stoel omdraait, komt dat, net als bij 'The Voice', soms hard aan. "We vragen echter steeds dat de interimkantoren feedback geven", klinkt het. "Zo weten de jongeren welke werkpunten ze nog kunnen aanpakken. Veel minder frustrerend dan de zoveelste onbeantwoorde sollicitatiebrief." (DILA)

HLN