Solliciteren? Daar is geen cv voor nodig 10 augustus 2018

Uitzendkantoor Staffing uit Beringen zal bij de aanwerving van office managers en uitzendconsulenten niét kijken naar cv's. Want bij hen staan niet de klassieke kenmerken als ervaring en opleiding centraal, wel persoonlijkheid, drive en leervermogen. "Na al die jaren heb ik geleerd dat een gemotiveerde starter met soft skills beter presteert dan een ervaren medewerker zonder drive", aldus CEO Wim Van Cauter. "De oude manier ven rekruteren moet overboord!" Volgens recruiter Wouter Hansen werkt men in Engeland al langer op deze manier. "En dat wérkt. Een kandidaat met de juiste attitude heeft een frisse blik en is creatief."