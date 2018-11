Sollicitatiebrief J.K. Rowling moet 250.000 dollar opleveren 21 november 2018

00u00 0

Het zou een tovertruc van formaat zijn als ze erin slagen, maar een veilinghuis probeert het toch: 250.000 dollar (219.000 euro) verdienen aan een sollicitatiebrief van J.K. Rowling. Dat meldt showbizzsite TMZ. De 'Harry Potter'-schrijfster probeerde in 1996, een jaar voor het eerste deel uit haar boekenreeks gepubliceerd werd, een job te krijgen als lerares in Edinburgh. In het formulier prijst ze zichzelf aan als goede leerkracht en wijst ze op haar ervaringen met kinderen met 'speciale noden'. Ze werd uiteindelijk aangenomen, maar werkte maar kort op de school. Even later ging de 'Harry Potter'-bal aan het rollen en verdiende de Schotse schrijfster miljoenen met haar tovenaarsimperium. Wie de brief bezorgde aan het veilinghuis - dat ook bijvoorbeeld brieven van wetenschapper Galileo Galilei of manuscripten van componist Richard Wagner aanbiedt - is niet bekend. (TDS)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN