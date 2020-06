Exclusief voor abonnees Solidair 02 juni 2020

'Gerechtigheid voor George Floyd.' Borussia Dortmund-aanvaller Jadon Sancho (20) trok zondag na zijn eerste treffer tegen Paderborn zijn shirt uit om deze handgeschreven boodschap op zijn onderlijfje te tonen. Zo betuigde hij zijn steun nadat de zwarte Amerikaan op 25 mei door nodeloos politiegeweld om het leven kwam in Minneapolis. "Mijn eerste professionele hattrick", tweette de Engelse international. "Gemengde gevoelens, want er zijn belangrijkere zaken gaande in de wereld die we moeten aanpakken." Sancho kreeg geel voor zijn gebaar, wat zijn Marokkaanse ploegmaat Hakimi niet belette net hetzelfde te doen toen hij scoorde. Ook Marcus Thuram (22), zoon van de Franse ex-international Lilian, liet zich niet onbetuigd. De 22-jarige spits van Borussia Mönchengladbach knielde na zijn doelpunt tegen Union Berlijn. Iets wat de volledige kern van Liverpool, inclusief Divock Origi, gisteren op eigen verzoek ook deed op Anfield.

