Soler langer bij Movistar 06 augustus 2018

Marc Soler ziet zijn lopende contract bij Movistar (tot eind 2019) opengebroken en verlengt tot eind 2021. De jonge, talentvolle Spanjaard (24) kon rekenen op reële interesse van Team Sky, maar blijft dus zijn huidige stal trouw. Soler werd in maart ietwat verrassend eindwinnaar van Parijs-Nice. In de Ruta del Sol en de Ronde van Catalonië eindigde hij in de top vijf. In de Tour reed hij in de bergen kilometers lang op kop voor Quintana, Landa en Valverde. (JDK)