Exclusief voor abonnees Solden 06 januari 2020

00u00 0

Nadine Van Der Linden somt in haar column een reeks pijnpunten op die kopers kunnen ergeren. Mag ik er nog eentje aan toevoegen? Waarom is er in geen enkele winkel een stoel of zetel waar ik, als echtgenoot, kan plaatsnemen als mijn vrouw aan het rondneuzen is? Geef mannen een hoekje waar ze rustig kunnen wachten, met wat leesvoer, voor mannen natuurlijk. Geen vrouwenboekjes. De mogelijkheid om een drankje te nuttigen is niet noodzakelijk, maar meegenomen. Ik begrijp niet dat de marketeers dit niet snappen.

Harri De Bock

Je hebt 25% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 2 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 2 weken gratis